TEMAS DE HOY:
Capturan a delincuentes explosión de garrafa Accidente laboral

15ºC Santa Cruz de la Sierra

-1ºC La Paz

5ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

(VIDEO): Observe cómo delincuentes roban materiales y objetos de valor de una construcción en El Alto

Los delincuentes forzaron los candados, ingresaron al edificio en construcción y sustrajeron maquinaria y objetos de valor. Fueron identificados y aprehendidos por la Policía.

Red Uno de Bolivia

12/08/2025 7:25

Foto: Red Uno
El Alto

Escuchar esta nota

Los tres sujetos, una mujer y dos varones fueron captados por cámaras de seguridad llevando maquinaria, herramientas y otros objetos de valor, sustraídas de un edificio en construcción ubicado en la zona de Río Seco, informó el director Regional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), de El Alto, coronel Yoshiro Armedia.

“Los delincuentes aprovecharon de robar en un edificio que estaba en construcción y llegaron a forzar los candados, llegando a sustraer materiales de construcción y una cepilladora”, manifestó Armedia.

Los delincuentes serían miembros de un clan familiar, los mismos fueron capturados y serán imputados en las próximas horas por el delito de robo agravado, además están implicados en otros casos, todos ellos fueron puestos a conocimiento del Ministerio Público, así mismo se recuperó los objetos de valor.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD