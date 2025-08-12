(VIDEO): Observe cómo delincuentes roban materiales y objetos de valor de una construcción en El Alto

Los tres sujetos, una mujer y dos varones fueron captados por cámaras de seguridad llevando maquinaria, herramientas y otros objetos de valor, sustraídas de un edificio en construcción ubicado en la zona de Río Seco, informó el director Regional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), de El Alto, coronel Yoshiro Armedia.

“Los delincuentes aprovecharon de robar en un edificio que estaba en construcción y llegaron a forzar los candados, llegando a sustraer materiales de construcción y una cepilladora”, manifestó Armedia.

Los delincuentes serían miembros de un clan familiar, los mismos fueron capturados y serán imputados en las próximas horas por el delito de robo agravado, además están implicados en otros casos, todos ellos fueron puestos a conocimiento del Ministerio Público, así mismo se recuperó los objetos de valor.

