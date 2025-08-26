Video: ¡Pidió auxilio! Este es el momento en que 'cogoteros' intentaron robar un vehículo en El Alto

Vecinos de la zona Alpacoma de la ciudad de El Alto, junto a choferes y transeúntes, capturaron a tres cogoteros, quienes se hicieron pasar como pasajeros para robar un vehículo.

Dos de los tres delincuentes recibieron una paliza, por parte de conductores y algunos vecinos de Tejada Alpacoma, estos fueron identificados como los presuntos antisociales que atacaron a un taxista.

“Lo agarraron a puñetes al joven y lo metieron al radiotaxi, y esperaron a que venga 110, la Policía llegó al lugar y se llevó a los jóvenes delincuentes ya que queríamos tomar otras medidas”, manifestó un testigo del hecho.

Cámaras de video vigilancia muestra como uno de los jóvenes auteros, se esconde debajo de un vehículo que estaba estacionado en la puerta de un taller mecánico, en el momento que fue perseguido por los vecinos.

Un taxista vio que el delincuente se escondía debajo del vehículo, lo delató y sacaron para posteriormente entregarlo a la Policía, advierten que cada día los antisociales son más jóvenes.

