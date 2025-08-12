TEMAS DE HOY:
Política

Intentan reinstalar sesión de comisión para debatir contrato del litio

Los legisladores potosinos y los miembros de Comcipo pasaron la noche al interior de la comisión para evitar que se trate el contrato del litio.

Hans Franco

12/08/2025 9:49

Foto: Legisladores potosinos impiden que se reinstale sesión para tratar contratos del litio
La Paz

La presidencia de la comisión de economía, Hernán Hinojosa, trató de reinstalar la mañana de este martes la sesión para debatir el contrato del litio con la empresa rusa, sin embargo, los legisladores potosinos y miembros del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), impidieron que la sesión comience.

Los legisladores potosinos y los miembros de Comcipo pasaron la noche al interior de la comisión para evitar que se trate el contrato del litio.  La noche de este lunes tras incidentes al interior de la comisión se decidió declarar un cuarto intermedio sin fecha ni hora.

Noticia en Desarrollo…

