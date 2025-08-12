TEMAS DE HOY:
Policial

Detención preventiva para dos acusados de fotografiar a menores por debajo de sus faldas en desfiles

La Policía halló en sus celulares gran cantidad de videos y fotografías íntimas de menores de edad. Los sujetos grababan a las víctimas en el desfile cívico y dentro de los baños públicos en La Paz.

Red Uno de Bolivia

12/08/2025 9:07

Foto: Redes Sociales.
La Paz

La jefa de la División de Trata y Tráfico de Personas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), mayor Gaby Coca, informó este lunes, que dos sujetos sindicados de grabar a menores de edad por debajo de sus faldas, en medio de los desfiles cívicos, fueron enviados con detención preventiva por el lapso de cinco meses, a la cárcel de San Pedro en La Paz.

Ambos fueron aprehendidos por inmediaciones de la plaza Abaroa, al momento de la revisión de los celulares se encontró gran cantidad de fotografías y videos íntimos de menores, algunos de ellos fueron tomados en baños públicos de La Paz.

“Se los envió con detención preventiva por el lapso de cinco meses al penal de San Pedro, ambos almacenaban material con contenido sexual infantil y de manera paralela habrían logrado realizar ciertas grabaciones el día del desfile del 6 de agosto”, afirmó Coca.

Se busca a otras víctimas con el fin de ampliar la demanda en contra de los aprehendidos, ya que ambos cuentan con antecedentes policiales, serán procesados por pornografía.

 

