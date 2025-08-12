TEMAS DE HOY:
Uagrm dispone de 32.000 personas para el control del voto, el 17 de agosto

El procesamiento de la información será desde la universidad con el fin de “defender el voto para que la gente vaya a votar sin miedo”.

Hans Franco

12/08/2025 12:08

Foto: Vicente Cuellar, rector UAGRAM
La Paz

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, informó que habilitaron la plataforma digital “Voto Transparente” en el cual ya están registrados 32.000 personas para realizar el control del voto electoral el domingo 17 de agosto y de esta forma evitar el “fraude electoral”.

“Al momento tenemos inscritos a mas de 32.000 personas en esta plataforma voto ciudadano, estamos capacitando. Esto significa que como universidad vamos a tener control ciudadano en todas las mesas de sufragio y tenemos un centro de monitoreo con alrededor de 500 máquinas”, dijo Cuellar en rueda de prensa desde la ciudad de La Paz.  

El procesamiento de la información será desde la universidad con el fin de “defender el voto para que la gente vaya a votar sin miedo”.

Ya son varias plataformas para el control de voto ciudadano que se habilitarán para el día de la elección. El TSE autorizó que se puede sacar una foto del acta electoral cuando se complete el conteo de votos.  

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

