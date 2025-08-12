TEMAS DE HOY:
Misión de Observación Electoral de la OEA inicia actividades en Bolivia rumbo a las elecciones generales

La MOE/OEA está integrada por 87 observadores de 19 nacionalidades y, el día de la votación, tendrá presencia en los nueve departamentos del país.

Hans Franco

12/08/2025 10:16

Foto: Observadores de la OEA ya están en Bolivia (archivo)
La Paz

Liderada por el exministro del Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo, la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) inició su despliegue y actividades en Bolivia con miras a las elecciones generales previstas para el 17 de agosto.

Durante el fin de semana, la misión acompañó las pruebas técnicas del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) y supervisó el proceso de armado de maletas electorales en La Paz, informó el organismo en un comunicado oficial.

La MOE/OEA está integrada por 87 observadores de 19 nacionalidades y, el día de la votación, tendrá presencia en los nueve departamentos del país. Además, realizará seguimiento al proceso electoral en el exterior, en ciudades como Buenos Aires (Argentina), São Paulo (Brasil), Santiago de Chile (Chile) y Barcelona (España).

El organismo precisó que su labor contempla el análisis de aspectos clave del proceso electoral, como la organización, la tecnología y la justicia electoral, así como el financiamiento de campañas y otros temas relevantes.

Además de la observación directa, la misión desarrolla una amplia agenda de reuniones con representantes gubernamentales, autoridades electorales nacionales y departamentales, candidaturas, miembros de la sociedad civil y del ámbito académico, con el objetivo de obtener una visión completa y equilibrada de los comicios.

Esta es la vigésimo tercera misión electoral que la OEA despliega en Bolivia. Su implementación es posible gracias a las contribuciones de Canadá, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Países Bajos y Perú.

 

