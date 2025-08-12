TEMAS DE HOY:
enfrentamientos entre barras bravas accidente de tránsito Seguridad

Uno decide

Red Uno presentará resultados del conteo rápido el domingo a las 20:00

La Red Uno de Bolivia presentará los resultados del conteo rápido el domingo a las 20:00, como parte de una cobertura especial de las elecciones generales del 17 de agosto, con transmisión en vivo y reportes desde todo el país.

Hans Franco

11/08/2025 22:26

La Paz

La cadena televisiva realizará un despliegue especial para cubrir la jornada electoral, con un equipo de periodistas en los nueve departamentos y enlaces internacionales para mantener informada a la ciudadanía en tiempo real.

La transmisión comenzará a las 06:00 horas, con reportes en vivo y un contacto exclusivo con el corresponsal en Madrid, España, para conocer cómo votan los bolivianos residentes en el exterior.

Uno de los momentos más esperados será a las 20:00 horas, cuando el Tribunal Supremo Electoral difunda los resultados preliminares del conteo rápido, lo que permitirá conocer una proyección temprana sobre el desenlace de la votación.

“Bolivia vuelve a las urnas. ¿Quién será el próximo presidente de Bolivia? La decisión está en Uno”, es el mensaje con el que la cadena televisiva invita a su audiencia a seguir Uno Decide 2025, cobertura que detallará minuto a minuto el desarrollo de la jornada y los resultados preliminares.

