¡Confirmado! TSE ratifica segundo debate presidencial para este martes en La Paz

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitió un comunicado oficial en el que ratificó la realización del segundo debate presidencial para este martes 12 de agosto en la ciudad de La Paz, tal como estaba previsto.

"El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informa a las organizaciones políticas y alianzas que participan en las Elecciones Generales 2025 que la realización de la segunda etapa del Debate Presidencial, prevista para el martes 12 de agosto de 2025, queda ratificada para llevarse a cabo a las 20:00 horas en el departamento de La Paz. Dicho evento será transmitido por señal abierta", señala el comunicado.

La realización del debate estuvo en duda luego de que tres candidatos —Samuel Doria Medina, Jorge “Tuto” Quiroga y Manfred Reyes Villa— anunciaran que no participarían por coincidir la fecha con sus cierres de campaña.

La segunda etapa abordará temas como economía, salud, educación, entre otros

