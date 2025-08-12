Alianza Libre prepara paquete de leyes para estabilización económica

El candidato a senador de la Alianza Libre Branko Marinkovic, informó que se trabaja en un paquete de leyes de estabilización económica, en caso de que lleguen al gobierno, para definir la redistribución de recursos y que sean los departamentos que administren los recursos de educación y salud.

Asimismo, anunció que este martes es el cierre de campaña en Santa Cruz. La concentración será en el Parque Urbano Central a partir de las 17:00, estarán todos los candidatos por el departamento acompañando al binomio presidencial Jorge Quiroga y Juan Pablo Velasco.

“El mensaje que venimos repitiendo con Tuto que es cambio radical que necesita Bolivia, esa Bolivia que necesita salir de la crisis, no solamente económica sino también moral, una crisis total que ha dejado el Masismo en estos últimos 10 años”, dijo Marinkovic a la Red Uno.

El candidato considera que tuvieron una buena recepción de la gente durante la campaña y se nota que la población quiere un cambio del Masismo.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play