Imágenes fuertes: “¡Si no vuelves verás!” Un hombre le quitó la vida a su bebé

Un hecho estremeció a ciudadanos de República Dominicana, en la provincia María Trinidad Sánchez, luego que un hombre de 55 años le diera un fatal ultimátum a quien fue su pareja sentimental.

Melanio López hizo una llamada cargada de amenazas, exigiendo a su expareja volver, de lo contrario le arrebataría la vida a su pequeño de dos años. "Si no vuelves conmigo, me mato con el niño", fueron sus palabras.

Wilany García había abandonado la vivienda dos días antes, quedándose en la casa de una tía, en el municipio de Cabrera, huyendo de los presuntos maltratos que sufría con Melanio. El pequeño de dos años quedó al cuidado de su abuela paterna.

López terminó cumpliendo su amenaza y publicó un video, que convirtió sus peores temores en una pesadilla. En las imágenes se observa a Melanio sosteniendo al niño, ambos con sogas alrededor del cuello.

“Así tu lo quisiste. Gracias por todo”, se escucha decir Melanio, mientras el pequeño llora y lo escucha después es desgarrador. El hallazgo de los cuerpos fue realizado por los agentes policiales alrededor de las 7:10 de la noche del pasado domingo 10 agosto.

Un médico legista certificó que ambos murieron por asfixia mecánica.

Imágenes sensibles:

