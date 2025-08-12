VIDEO: Brutal ataque de un empresario a su pareja en un ascensor en Brasil

Un caso estremecedor de violencia doméstica sacude al Distrito Federal de Brasil. Cléber Lúcio Borges, empresario de 55 años, fue detenido tras propinar una feroz golpiza a su pareja, una mujer de 34 años, dentro del ascensor del condominio donde vivían. La víctima permanece hospitalizada desde hace cinco días con graves fracturas y múltiples lesiones.

Las cámaras de seguridad captaron en detalle el horror de la agresión ocurrida la madrugada del 1 de agosto. En el video se observa cómo la mujer, al llamar al ascensor, es sorprendida por Borges con un violento puñetazo apenas se abren las puertas. La violencia no cesó, golpes, patadas y codazos continuaron dentro del elevador durante casi cuatro minutos, hasta que la víctima cayó al suelo, indefensa.

El 6 de agosto, la Policía Civil arrestó a Borges en su domicilio, donde también se hallaron dos armas de fuego y una considerable cantidad de municiones sin licencia. Aunque pagó una fianza por posesión ilegal de armas, el empresario sigue detenido preventivamente por el delito de violencia doméstica, bajo la estricta protección de la Ley Maria da Penha que no permite libertad en estos casos.

Las investigaciones revelan que la mujer ya había sufrido agresiones previas, aunque nunca denunció formalmente. Sin embargo, desde 2012 el Supremo Tribunal Federal avanza con estos procesos sin depender de la denuncia de la víctima, garantizando su protección.

El delegado Marcos Loures declaró: “La policía, la Justicia y el Ministerio Público están comprometidos a garantizar la seguridad y preservar la vida de esta mujer”.

Según su testimonio, el brutal ataque fue provocado por una discusión banal sobre quién debía manejar el automóvil tras una fiesta de casamiento. Por su parte, la defensa de Borges afirmó a TV Globo que el empresario colabora con la investigación y “reitera su idoneidad”.

Mientras tanto, el parte médico final determinará el alcance total de las heridas de la víctima, que aún lucha por su recuperación.

Imágenes sensibles:

Mira la programación en Red Uno Play