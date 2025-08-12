“¿Por qué Dios me lo quitaste?” Kevin fue al concierto de Bad Bunny y fue asesinado a balazos

Un viaje que prometía ser de diversión y música terminó en tragedia para Kevin Mares, un joven turista de 25 años originario de Nueva York, quien fue asesinado la madrugada del domingo en el barrio La Perla, cerca del Viejo San Juan.

Mares había viajado a Puerto Rico junto a sus amigos para asistir a uno de los 30 conciertos del famoso cantante puertorriqueño Bad Bunny. Sin embargo, no logró cumplir su objetivo. Durante su estancia en un centro nocturno llamado Refugio para Hombres Maltratados, se desató una discusión entre varias personas que terminó en un tiroteo.

Según las investigaciones preliminares y declaraciones del detective de homicidios Orlando Ruiz, la pelea comenzó como una riña verbal que escaló rápidamente cuando uno de los involucrados sacó un arma y disparó contra al menos tres personas. Kevin Mares, quien no participaba en la disputa, fue impactado por dos balas, una en el abdomen y otra en el costado.

Fue trasladado de emergencia al hospital público más grande de Puerto Rico, donde falleció debido a la gravedad de sus heridas. La novia de Kevin, Angy Nicole Arguello, expresó su dolor a través de las redes sociales: “Mi amor te quiero, me haces mucha falta, ¿por qué Dios me lo quitaste?”.

Kevin Mares era un joven estudiante de veterinaria de East Elmhurst, Queens, Nueva York, quien trabajaba medio tiempo para costear sus gastos personales. Sus amigos confirmaron que el viaje a Puerto Rico era para disfrutar del esperado concierto de Bad Bunny, que ahora quedó marcado por esta tragedia.

La Perla, zona costera históricamente vinculada a la delincuencia y considerada peligrosa, vuelve a estar en la mira tras este fatal incidente que enluta a una familia y conmociona a la comunidad turística.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables del homicidio.

