Entre dunas y esfuerzo: Estudiantes remolcan su vehículo para llegar a los Juegos Plurinacionales

Mientras se desplazaban hacia la competencia, el vehículo que trasladaba a los niños de nivel primario quedó atascado en las difíciles dunas del Parapetí, un tramo arenoso que representó un obstáculo mayor al esperado.

Charles Muñoz Flores

12/08/2025 12:24

La emoción y el compromiso de representar a su comunidad llevaron a un grupo de estudiantes de la Unidad Educativa Juan Félix Arandico, ubicada en la comunidad de Cuarirenda del Bajo Isoso, a superar un inesperado desafío en su camino hacia los Juegos Plurinacionales que se desarrollan en Iyovi.

Mientras se desplazaban hacia la competencia, el vehículo que trasladaba a los niños de nivel primario quedó atascado en las difíciles dunas del Parapetí, un tramo arenoso que representó un obstáculo mayor al esperado.

Sin embargo, lejos de rendirse, los estudiantes tomaron la iniciativa y con esfuerzo colectivo empujaron el vehículo para liberarlo y continuar el viaje.

Este acto de valentía y determinación fue captado en un video publicado por Paso a Paso con la Autonomía Charagua Iyambae, que refleja el espíritu de lucha y el entusiasmo de estos jóvenes por llegar a tiempo a la competencia.

