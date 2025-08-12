Seis aprehendidos por abigeato en Brecha 4, entre ellos una mujer y un menonita

Un grupo de seis personas, entre ellas un menonita, fue detenido en flagrancia mientras robaban y faenaban ganado en la Brecha 4, al sur de la capital cruceña. El hecho ocurrió en horas de la madrugada, cuando comunarios menonitas de la colonia Brecha 4 alertaron sobre la presencia sospechosa de individuos que rondaban la zona con el fin de sustraer ganado para faenarlo y comercializar la carne.

Tras un seguimiento y persecución, los comunarios lograron interceptar a los presuntos delincuentes, encontrándolos en dos vehículos cargados con carne de ganado robado. En un acto de justicia comunitaria, los aprehendidos —cuatro hombres, una mujer y un menonita— fueron reducidos y amarrados sobre la carretera.

Posteriormente, enfurecidos, los comunarios procedieron a quemar los dos vehículos utilizados para transportar la carne sustraída, dejándolos completamente destruidos.

El reporte policial confirmó que en poder de los detenidos se hallaron restos de tres vacas faenadas, evidenciando el delito de abigeato. Los sospechosos fueron trasladados a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Guardia, donde se les inició un proceso legal para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

“Lamentablemente nuevamente hemos sufrido un caso de abigeato en lo que es las colonias menonitas que se encuentran en la localidad de La Brecha. Son seis cabezas de ganado, cuatro correspondientes a la colonia menonita Riva Palacios y dos de la asociación Swift Current. Son cinco aprehendidos que ya habían sido identificados anteriormente en otro hecho similar, donde dos de ellos están siendo buscados por la policía y el Ministerio Público”, señaló Javier Espinoza, abogado de las víctimas.

Consultado sobre si alguno de los detenidos cuenta con órdenes de aprehensión, Espinoza afirmó: “Efectivamente, uno tiene una orden de aprehensión vigente”. Asimismo, sobre el proceso judicial indicó: “Lo que hemos coordinado en este momento con la policía y el Ministerio Público es la investigación por abigeato y asociación delictuosa”.

