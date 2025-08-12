Gendarmes protestaron contra Jhonny Fernández en el Cambódromo

Un grupo de gendarmes municipales llegó hasta el Cambódromo para protestar contra el alcalde Jhonny Fernández, lo que provocó demoras en el cierre de campaña del también candidato presidencial por UCS.

Los gendarmes permanecieron en el lugar, aumentando la tensión, aunque hasta el momento solo se registraron amagues de enfrentamiento.

“Estamos en un paro movilizado y vemos que el alcalde no quiere soluciones ni dar la cara. Como nos enteramos de que hizo una convocatoria pública, vinimos hasta aquí para pedirle que cumpla con el laudo arbitral y el convenio de incorporarnos a la Ley General del Trabajo. Nuestra protesta es pacífica, solo estamos sentados”, declaró uno de los manifestantes.

Por su parte, personas cercanas al burgomaestre se acercaron a los dirigentes para intentar persuadirlos de abandonar el lugar y afirmaron que el convenio que reclaman los guardias municipales fue modificado por el abogado de los gendarmes.

Los movilizados indicaron que continuarán con la protesta para exigir justicia para los guardias municipales que, según denuncian, fueron afectados laboralmente por el municipio.

El alcalde Jhonny Fernández programó su cierre de campaña presidencial para este lunes 11 de agosto en el Cambódromo, a la altura del cuarto y quinto anillo.

