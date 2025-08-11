Valles cruceños en alerta por posible helada la madrugada de este martes

Las bajas temperaturas se hicieron sentir en los Valles cruceños, donde este lunes se registró una helada debido al descenso térmico que alcanzó los 2,6 grados bajo cero.

El fenómeno se presentó alrededor de las 07:00 y cubrió los campos con un manto blanco.

El director de Desarrollo Productivo del Gobierno Autónomo de Vallegrande (GAVM), Carlos Vargas, advirtió que la madrugada de este martes podría repetirse la misma situación.

“Las nevadas se presentan en las zonas altas, especialmente en Santa Ana y Agua de Oro, donde se ha registrado presencia de nieve. Normalmente, la helada se da en los lugares más bajos”, explicó Vargas.

Mira la programación en Red Uno Play