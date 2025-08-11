El Ministerio de Educación evalúa extender las actividades escolares hasta el 9 de diciembre para asegurar el cumplimiento de los 200 días hábiles de clases de la gestión escolar 2025.

“Hay una propuesta (que las clases finalicen) hasta el 9 de diciembre, (pero) está sujeto a una definición, está sujeto al contexto de cada departamento donde se ha hecho un reajuste a tiempo que se está reponiendo”, explicó viceministro de Educación Regular, Eudal Tejerina, en conferencia de prensa.

Así, la autoridad señaló que las Direcciones Departamentales de Educación presentaron sus propuestas para el ajuste del cierre de gestión que están en evaluación, informa ABI.

Debido al incremento de casos de sarampión, el Ministerio de Educación determinó ampliar a una semana más el descanso pedagógico en La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Tarija, Chuquisaca, Beni y Pando. En Santa Cruz, epicentro del brote de sarampión, se amplió dos semanas. En ese sentido, se evalúa la ampliación para cumplir los 200 días de clases.

Mira la programación en Red Uno Play