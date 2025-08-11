TEMAS DE HOY:
Hombre muerto barras bravas Avasallamientos

15ºC Santa Cruz de la Sierra

0ºC La Paz

5ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

¿Hasta cuándo será?: Educación evalúa extender las clases escolares

Las Direcciones Departamentales de Educación presentaron sus propuestas para el ajuste del cierre de gestión que están en evaluación.

Milen Saavedra

11/08/2025 7:43

Autoridades del Ministerio de Educación en una conferencia de prensa el 23 de julio de 2025. Foto: APG.
Bolivia

Escuchar esta nota

El Ministerio de Educación evalúa extender las actividades escolares hasta el 9 de diciembre para asegurar el cumplimiento de los 200 días hábiles de clases de la gestión escolar 2025.

“Hay una propuesta (que las clases finalicen) hasta el 9 de diciembre, (pero) está sujeto a una definición, está sujeto al contexto de cada departamento donde se ha hecho un reajuste a tiempo que se está reponiendo”, explicó viceministro de Educación Regular, Eudal Tejerina, en conferencia de prensa.

Así, la autoridad señaló que las Direcciones Departamentales de Educación presentaron sus propuestas para el ajuste del cierre de gestión que están en evaluación, informa ABI.

Debido al incremento de casos de sarampión, el Ministerio de Educación determinó ampliar a una semana más el descanso pedagógico en La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Tarija, Chuquisaca, Beni y Pando. En Santa Cruz, epicentro del brote de sarampión, se amplió dos semanas. En ese sentido, se evalúa la ampliación para cumplir los 200 días de clases.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD