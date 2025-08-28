Confirman fin de clases en fechas distintas para Santa Cruz y el resto del país

El Ministerio de Educación confirmó que la fecha de finalización de clases en Bolivia será el 5 de diciembre, pero el departamento de Santa Cruz tendrá una fecha distinta. Las clases en Santa Cruz se extenderán hasta el 9 de diciembre para compensar la ampliación del receso invernal.

Según el viceministro de Educación, Eudal Tejerina, la diferencia en las fechas se debe a la ampliación del receso escolar a mediados de año. Mientras que en el resto del país las vacaciones de invierno duraron tres semanas, en Santa Cruz se extendieron a cuatro semanas debido a una emergencia nacional por sarampión.

Tejerina explicó que el objetivo es reponer los días perdidos y asegurar el cumplimiento de los 200 días de clases exigidos por el calendario escolar. Para lograrlo, en algunas zonas también se programarán clases los sábados.

La noticia ha generado reacciones mixtas en Santa Cruz. Osmar Cabrera, ejecutivo de los Maestros Urbanos, confirmó que el sector docente recibió el instructivo para extender el año escolar. Aunque aceptan la medida, expresó su preocupación por el impacto en estudiantes, padres y maestros, ya que la prolongación del calendario afecta los trámites administrativos de cierre de gestión.

Por su parte, la Asociación de Padres de Familia de Santa Cruz apoya la ampliación, considerándola necesaria para el avance curricular. Sin embargo, el representante del sector señaló que no es ideal que las clases se extiendan hasta tan tarde en diciembre e hizo un llamado a los maestros a "dosificar el contenido" para evitar más retrasos. Ambos sectores esperan que no haya más contratiempos, como la contaminación ambiental que afectó las clases en el pasado, que puedan forzar nuevas modificaciones al calendario escolar.

Mira la programación en Red Uno Play