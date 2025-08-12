Esteban Mayer celebra su medalla y apunta a los Juegos Olímpicos

El destacado deportista boliviano Esteban Mayer expresó su inmensa felicidad y orgullo por haber logrado una medalla en su reciente enfrentamiento contra un rival estadounidense. Durante el combate, Mayer mostró gran concentración y adaptabilidad, ya que tuvo que cambiar varias veces su estrategia y táctica para imponerse.

Tras haber perdido varias finales anteriormente, esta victoria significó una liberación para él y ahora su ambición crece: quiere alcanzar mucho más en su carrera deportiva.

Mayer señaló que uno de los grandes obstáculos para el deportista boliviano es la mentalidad. “Lo que falla es no creer en uno mismo, es decir ‘yo puedo’, ‘yo puedo lograr grandes cosas’”, afirmó con convicción. Para él, la confianza propia y el trabajo constante son la clave para alcanzar el éxito.

Además, destacó el apoyo incondicional de su familia, a quienes agradece profundamente por siempre creer en él y acompañarlo en cada paso de su camino.

