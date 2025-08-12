Pacientes duermen fuera del hospital por fichas médicas, mientras se confirma un paro indefinido de salud en Santa Cruz

Este martes, pacientes amanecieron en puertas de los hospitales para obtener una ficha médica, afirman que se sienten muy perjudicados y molestos ante la situación, ya que requieren atención médica inmediata.

“Es difícil dormir acá por el frío, no hay para pasajes y uno tiene que dormir esperando una ficha para cardiología”, manifestó uno de los pacientes que tuvo que dormir en puertas del Hospital, para esperar que le proporcionen una ficha para su atención médica.

Así mismo, los trabajadores de salud confirman el paro desde las 00:00 de este miércoles 13 de agosto, así lo informó el representante de los trabajadores, Robert Hurtado. Los trabajadores exigen el pago del bono de vacunación, cuyo desembolso debía realizarse el pasado 6 de julio y que, hasta la fecha, no se ha concretado.

