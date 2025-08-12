Educación y el TED coordinan uso de unidades como recintos electorales en Santa Cruz

Las autoridades educativas de Santa Cruz anunciaron que se encuentran a la espera de la solicitud oficial del Tribunal Electoral Departamental (TED) para definir qué unidades educativas serán utilizadas como recintos en las elecciones del próximo 17 de agosto.

El director municipal de Educación, Rafael Ascarrunz, explicó que el requerimiento formal permitirá informar con anticipación a los directores de las unidades seleccionadas, quienes serán responsables de resguardar el mobiliario y la infraestructura durante el proceso electoral.

“Estamos a la espera de que el TED Santa Cruz haga el requerimiento al Ejecutivo Municipal sobre cuáles serán las infraestructuras a ser utilizadas el día de la elección, para informar a los directores de las unidades educativas que son los responsables de resguardar el mobiliario e infraestructura. Las infraestructuras no solo se utilizan en elecciones, también buscamos garantizar una fiesta democrática”, indicó Ascarrunz.

Por su parte, el director departamental de Educación, Nelson Alcocer, precisó que en total 1.074 unidades educativas en todo el departamento estarán habilitadas como recintos, de las cuales más de 300 se ubican en áreas urbanas y servirán además como centros de recepción de maletas electorales.

Alcocer agregó que las unidades educativas designadas funcionarán con normalidad hasta el viernes 15 de agosto y que, en algunos casos, podrían suspender actividades el sábado por la mañana para facilitar la instalación de mesas y equipos.

Se prevé una última reunión de coordinación entre las autoridades educativas y el TED para definir las medidas de seguridad y garantizar la custodia del material electoral en los recintos escolares.

