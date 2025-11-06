TEMAS DE HOY:
Comunidad

Pánico en Puerto Pailas: Piraña ataca a pescador y casi le arranca un dedo

Se recomienda extremar precauciones a quienes visitan este río, señalaron las autoridades y pobladores, ya que estos peces representan un peligro

Charles M. Flores

06/11/2025 12:46

Pirañas muerden a un pescador en Puerto Pailas. FOTO: NTV/RED UNO/Internet. Montaje CHMF.
Santa Cruz, Bolivia



Un pescador resultó herido este miércoles luego de ser mordido por una piraña en el río Grande, a la altura de Puerto Pailas.

FOTO: RRSS. Pirañas muerden a un pescador en Puerto Pailas.

El ataque provocó lesiones en la mano del hombre, poniendo en riesgo uno de sus dedos, aunque fue atendido de manera inmediata en un centro de salud y se encuentra fuera de peligro.

FOTO: RRSS. Pirañas muerden a un pescador en Puerto Pailas.

Vecinos y autoridades han alertado sobre la presencia creciente de estos peces, considerados peligrosos para quienes ingresan al agua. Recomiendan extremar precauciones, evitar nadar en zonas profundas y mantener vigilancia constante sobre niños y adultos.

 

