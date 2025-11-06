Un pescador resultó herido este miércoles luego de ser mordido por una piraña en el río Grande, a la altura de Puerto Pailas.

FOTO: RRSS. Pirañas muerden a un pescador en Puerto Pailas.

El ataque provocó lesiones en la mano del hombre, poniendo en riesgo uno de sus dedos, aunque fue atendido de manera inmediata en un centro de salud y se encuentra fuera de peligro.

Vecinos y autoridades han alertado sobre la presencia creciente de estos peces, considerados peligrosos para quienes ingresan al agua. Recomiendan extremar precauciones, evitar nadar en zonas profundas y mantener vigilancia constante sobre niños y adultos.

