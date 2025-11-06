Aplican tratamiento a los que estuvieron en contacto con la paciente fallecida por rabia humana

El director del Sedes denunció la falta de vacunas antirrábicas en el departamento cruceño, situación que, según dijo, responde a la inacción del Ministerio de Salud.
El Servicio Departamental de Salud (Sedes) confirmó este jueves la muerte de una joven de 24 años a causa de rabia humana, un caso que ha encendido las alarmas sanitarias en el departamento de Santa Cruz. La víctima, una estudiante de medicina, fue mordida en Cochabamba y trasladada posteriormente a Santa Cruz, donde presentó los primeros síntomas.
El director del Sedes, Julio César Koca, informó que la paciente fue atendida inicialmente en una clínica de provincia, pero su cuadro empeoró rápidamente. “La paciente llegó en mal estado general y falleció antes de arribar nuevamente a Cochabamba”, explicó.
Tras la confirmación del diagnóstico, el Sedes activó los protocolos de contención y prevención, iniciando la aplicación de esquemas de vacunación contra la rabia humana en médicos, familiares y otras personas que estuvieron en contacto con la paciente.
“El tratamiento preventivo ya se ha iniciado. En algunos casos se ha aplicado el esquema de vacunación para evitar cualquier riesgo de contagio”, detalló Koca.
Falta de vacunas en Santa Cruz
El director del Sedes aprovechó la ocasión para denunciar la falta de vacunas antirrábicas en el departamento, situación que —según dijo— responde a la inacción del Ministerio de Salud.
Cada año, en agosto, el Sedes realiza campañas masivas de vacunación contra la rabia canina, visitando barrios y viviendas para inmunizar a los animales domésticos. Sin embargo, en 2025 esta campaña no se concretó, lo que podría elevar el riesgo de contagio en animales y humanos.
Prevención y responsabilidad ciudadana
Koca recordó a la población que la rabia es una enfermedad mortal pero prevenible, y que se transmite principalmente por la mordedura o el contacto con la saliva de animales infectados.
“Si una persona es mordida o arañada por un perro o gato con síntomas, debe acudir inmediatamente a un centro de salud. No hay que esperar a que aparezcan los síntomas”, advirtió.
Asimismo, recomendó a los dueños de mascotas acudir a veterinarias privadas para continuar los esquemas de vacunación, mientras se resuelve el desabastecimiento en el sistema público.
Santa Cruz sin casos humanos en cinco años
El Sedes destacó que, pese a este lamentable hecho, Santa Cruz no registraba casos de rabia humana desde hace cinco años, lo que refleja el impacto positivo de las campañas masivas de vacunación.
“Actuamos de inmediato para evitar una propagación. Este caso corresponde a otro departamento, pero no bajamos la guardia”, concluyó el director.
