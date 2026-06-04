Refugio La Voz Patita recibe apoyo para alimentar a sus 35 perritos rescatados

Treinta y cinco perritos que alguna vez tuvieron un hogar y que fueron abandonados por sus dueños recibieron este jueves una muestra de cariño y solidaridad. El refugio La Voz Patita recibió una importante dotación de alimentos gracias a una campaña impulsada por Red Uno y al apoyo de comerciantes de la avenida Piraí.

Detrás de cada plato de comida que reciben los perritos del refugio está el esfuerzo diario de doña Roxana, quien dedica gran parte de su tiempo al cuidado de los canes rescatados. Ella fue la encargada de recibir la ayuda y expresó su gratitud por el gesto solidario que permitirá alimentar mejor a los animales durante los próximos días.

“Gracias a los comerciantes que nos han colaborado, que Dios se los multiplique. Estamos agradecidos por esta ayuda para nuestros 35 perritos, que también necesitan camitas, ropita para enfrentar el frío y mucho amor”, expresó emocionada.

En La Voz Patita, los perros reciben alimento tres veces al día. Sin embargo, las necesidades son constantes y los recursos limitados. Por ello, doña Roxana aprovechó la oportunidad para pedir a la población que continúe apoyando esta noble causa.

El refugio requiere donaciones de carne, arrocillo, croquetas, medicamentos veterinarios y otros insumos esenciales para garantizar el bienestar de los animales, algunos de los cuales atraviesan tratamientos médicos tras haber sido rescatados en condiciones de abandono.

La entrega de alimentos representa más que una ayuda material. Para quienes dedican su tiempo al rescate y cuidado de animales sin hogar, es una señal de que la solidaridad sigue presente y de que aún existen personas dispuestas a tender una mano a quienes más lo necesitan, incluso cuando tienen cuatro patas y no pueden pedir ayuda con palabras.

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