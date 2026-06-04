“Estamos durmiendo en nuestros autos”: choferes atrapados en Sayari piden ayuda

Choferes atrapados en los bloqueos instalados en la carretera Oruro–Cochabamba pidieron la habilitación urgente de un corredor humanitario para poder llegar hasta Cochabamba y resguardar sus vehículos, luego de varios días varados en la localidad de Sayari.

Los conductores denunciaron que se encuentran sin alimentos, sin atención médica y expuestos al frío, mientras permanecen obligados a dormir dentro de sus motorizados por la imposibilidad de continuar viaje.

“Buenas tardes, estimados hermanos bolivianos. Lamentablemente estamos en el punto de bloqueo en la localidad de Sayari, pero nos encontramos secuestrados, rehenes de estos bloqueos”, expresó uno de los choferes afectados.

Según relataron, la situación se volvió crítica porque la comida que llevaban ya se terminó. Además, aseguraron que este no fue el primer punto de bloqueo que tuvieron que atravesar durante su recorrido.

“En cuanto a alimentación, se nos ha terminado ya la comida, porque este no es el único bloqueo que hemos logrado pasar”, señalaron.

Los transportistas lamentaron que no se visibilice suficientemente la situación que atraviesan en esta ruta, donde permanecen atrapados sin condiciones básicas para subsistir.

“Nos encontramos en el sector de Sayari. Lastimosamente no se habla de la carretera donde estamos afectados por los bloqueos. En esta ruta estamos bloqueados, la alimentación se nos ha terminado, no tenemos alimentación”, denunciaron.

Además, indicaron que se les había anunciado asistencia médica, pero hasta el momento no llegó ninguna ayuda.

“En cuanto a salud, han indicado que nos iban a asistir, pero no ha llegado la ayuda. No nos ha llegado ni un medicamento”, reclamaron.

Los choferes reportaron casos de resfríos y enfermedades estomacales entre las personas varadas, situación que se agrava por las bajas temperaturas y la falta de acceso a atención oportuna.

“Tenemos casos de resfríos y enfermedades estomacales, pero no se ha hecho nada”, indicaron.

Entre la preocupación y el cansancio, los conductores aseguraron sentirse abandonados por las autoridades y pidieron una solución inmediata.

“Nos sentimos abandonados, no podemos seguir en esta situación. No estamos en casa, estamos durmiendo en nuestros autos y sufrimos un tremendo frío. Además de soportar hambre, soportamos frío”, manifestaron.

Ante este panorama, los choferes exigieron que se habilite un corredor humanitario que les permita avanzar hacia Cochabamba y poner a resguardo sus unidades.

“Por favor, exigimos una pronta solución. Queremos un corredor humanitario para llegar a Cochabamba y guardar nuestras unidades”, pidieron.

La situación en Sayari refleja el impacto humano de los bloqueos prolongados, que no solo afectan el transporte y el abastecimiento, sino también la salud, seguridad y subsistencia de quienes permanecen atrapados en las carreteras.

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