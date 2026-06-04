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Policía actualiza puntos de conflicto y recomienda verificar bloqueos mediante QR

La institución recomendó a la ciudadanía tomar rutas alternas y mantenerse informada sobre los puntos de conflicto mediante una herramienta digital habilitada para La Paz y El Alto.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

03/06/2026 20:34

Agregar Reduno en
Foto: APG Bolivia
La Paz, Bolivia

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La Policía Boliviana informó este miércoles sobre las movilizaciones y cortes de vías en la ciudad de La Paz, además de recordar a la población que se encuentra habilitado un código QR para consultar de manera rápida y precisa los puntos de bloqueo y restricciones de tránsito en este departamento. 

De acuerdo con el último reporte, se registran medidas de presión en el centro paceño protagonizadas por la Central Obrera Boliviana (COB), sectores sociales y la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos “Tupac Katari”, quienes mantienen bloqueos de carreteras y avenidas.

Asimismo, se desarrolla un mitin de protesta en inmediaciones del Palacio Consistorial a cargo de trabajadores de La Paz Limpia.

La institución del orden también informó que la Plaza Murillo permanece sin acceso debido al cierre de vías en el sector y recomendó a la ciudadanía utilizar rutas alternas para evitar retrasos en sus desplazamientos.

Por otra parte, advirtió que las salidas de buses desde la Terminal Interprovincial e Internacional de La Paz se encuentran suspendidas hasta nuevo aviso debido a los conflictos sociales y bloqueos registrados en diferentes rutas del país.

Ante este panorama, la Policía recordó que los ciudadanos pueden acceder a información actualizada sobre los puntos de bloqueo mediante el código QR difundido en sus canales oficiales, una herramienta que permite conocer en tiempo real las vías afectadas y planificar rutas alternativas tanto en La Paz como en El Alto.

Las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los reportes oficiales y seguir las indicaciones del personal de tránsito mientras continúen las movilizaciones y cortes de vías.

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