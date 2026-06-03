Una mujer de 47 años perdió la vida en la zona de Senkata, en la ciudad de El Alto, luego de que presuntamente no pudiera ser trasladada oportunamente a un centro de salud debido a un punto de bloqueo instalado en el sector.

El hecho fue registrado a través de un video que circula en redes sociales, donde se evidencia como varias personas intentaron habilitar el libre tránsito para que la mujer pueda ser atendida ambulatoriamente, sin embargo, y a pesar de los pedidos de clemencia de los familiares de la víctima, no se logró.

Según la denuncia de sus allegados, la paciente padecía complicaciones relacionadas con la vesícula y requería atención médica urgente; sin embargo, los bloqueadores habrían impedido el paso para su evacuación.

Los restos de la víctima son velados por sus familiares en la misma zona de Senkata, mientras el hecho genera consternación entre vecinos y allegados.

El fallecimiento de la mujer se suma a la larga lista de víctimas fatales de los bloqueos que paralizan en normal tránsito tanto en la ciudad de La Paz como en El Alto. Con más de 30 días de movilizaciones, sectores sociales de la población solicitan ayuda inmediata para habilitar corredores humanitarios que permitan la transitabilidad de pacientes para emergencias.

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