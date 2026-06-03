“Perdimos todos”:Gobernador lamenta muerte de niña con cáncer por los bloqueos

La muerte de Miriam, una niña de 12 años que padecía cáncer y no pudo llegar a La Paz para recibir tratamiento debido a los bloqueos en las carreteras, provocó la reacción del gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, quien lamentó el hecho y pidió priorizar la vida y la salud por encima de cualquier conflicto.

“Perdimos todos. Cuando una medida de presión impide que una persona acceda a atención médica, deja de ser un problema político y se convierte en un problema humano”, señaló la autoridad a través de sus redes sociales.

Velasco afirmó que ninguna causa puede estar por encima de la vida y sostuvo que ninguna diferencia justifica que una niña pierda la oportunidad de recibir el tratamiento que necesitaba.

El gobernador también hizo un llamado a encontrar soluciones mediante el diálogo y la paz.

“No podemos seguir así. Bolivia merece soluciones, diálogo y paz. Merece que pongamos la vida y la salud de nuestra gente por encima de cualquier conflicto”, manifestó.

El caso se conoce en medio de los bloqueos que persisten desde hace 33 días en distintas rutas del país y que han generado dificultades para el traslado de pasajeros, pacientes y productos hacia diferentes regiones.

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