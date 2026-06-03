Solo dos destinos disponibles desde la terminal de Santa Cruz por los bloqueos

La crisis por los bloqueos de carreteras continúa golpeando al transporte interdepartamental. Tras 33 días de conflictos, la terminal bimodal de Santa Cruz registra una drástica reducción en la salida de buses, con operaciones restringidas únicamente hacia la ruta bioceánica y el sur del país.

Desde la Dirección Departamental de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial informaron que actualmente permanecen habilitados los viajes por la carretera bioceánica, que conecta Santa Cruz con la Chiquitanía.

La segunda ruta disponible es la carretera al sur, que permite los viajes hacia Camiri, Villamontes, Yacuiba y Tarija, trayectos que hasta el momento no presentan puntos de bloqueo.

En contraste, las salidas hacia el occidente del país y el departamento del Beni permanecen suspendidas debido a los cortes de ruta.

Entre los principales puntos de conflicto se encuentran el bloqueo en San Julián, que impide la conexión con Beni, y otro en el puente de Yapacaní, que afecta el tránsito por la carretera nueva a Cochabamba.

“Hasta el momento tenemos habilitada la carretera bioceánica y la carretera al sur. Las demás rutas continúan afectadas por los puntos de bloqueo”, explicó un representante de Tránsito destacado en la terminal bimodal.

La delicada situación se refleja en el movimiento de la terminal, donde los andenes lucen prácticamente vacíos y la actividad comercial ha disminuido considerablemente.

Mientras persisten las medidas de presión, miles de viajeros continúan enfrentando dificultades para desplazarse a distintos puntos del país, a la espera de una solución que permita restablecer la normalidad en las carreteras y en el servicio de transporte terrestre.

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