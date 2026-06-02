Rurrenabaque se declara en estado de contingencia por la falta de combustible

El municipio de Rurrenabaque ha ingresado oficialmente en un Estado de Contingencia y Evaluación de Emergencia Logística Energética Municipal. La medida fue oficializada por el alcalde Elías Moreno Vargas mediante la promulgación del Decreto Edil N.º 06/2026.

Servicios esenciales bajo amenaza

Esta determinación responde a las severas dificultades que registra la región para el ingreso regular de gasolina, diésel y gas licuado de petróleo (GLP). El desabastecimiento ya genera una profunda preocupación colectiva debido a su impacto directo en el transporte, la salud pública, el turismo y la distribución de alimentos básicos.

A través de la nueva normativa, el Gobierno Autónomo Municipal busca coordinar acciones institucionales inmediatas y reasignar fondos económicos estratégicos. El objetivo central es garantizar que los servicios públicos vitales para la población no sufran una parálisis total durante las próximas semanas.

Gestiones ante los niveles del Estado

La administración local ha intensificado los esfuerzos y las mesas de diálogo ante las instancias estatales competentes para regularizar los cupos de carburantes destinados a la zona. El ejecutivo municipal se comprometió a mantener un monitoreo permanente de la situación para mitigar los efectos de la escasez en las familias.

Frente al panorama de incertidumbre, las autoridades locales emitieron un exhorto urgente a toda la ciudadanía para mantener la tranquilidad en los puntos de expendio. Asimismo, se instó a la población a actuar con máxima responsabilidad mientras se ejecutan los planes de contingencia diseñados para superar la crisis.

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