Fedecomin Potosí pide a la COB desbloquear y al Gobierno llamar al diálogo

La Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Potosí (Fedecomin), encabezada por su presidente Óscar Chavarría, se reunió con representantes de más de 160 cooperativas para analizar la crítica situación generada por los bloqueos en el departamento y sus repercusiones en la economía, la producción y el abastecimiento de alimentos y medicinas.

Pérdidas millonarias

Chavarría indicó que el sector cooperativista representa el 70% del aparato productivo de Potosí, y que los bloqueos están provocando pérdidas millonarias por más de 138 millones de dólares, afectando especialmente la canasta familiar, combustibles y material explosivo necesario para las operaciones mineras.

“El sector asalariado representa apenas el 30%, mientras que el cooperativismo es la base económica de Potosí y está siendo perjudicado”, afirmó Chavarría, quien denunció que los bloqueos también impiden la llegada de medicamentos a los hospitales.

En un voto resolutivo, la Fedecomin estableció varias medidas:

Rechazo categórico a la actitud del Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) por negarse al diálogo e imponer la crisis. Llamado a autoridades departamentales para convocar inmediatamente al diálogo con los sectores movilizados y garantizar el ingreso de alimentos. Denuncia pública e internacional sobre el sabotaje económico por bloqueos que amenazan el empleo y la producción. Plazo de 48 horas al Gobierno y la COB para iniciar un diálogo sin condicionamientos, transmitido públicamente. Exigencia de restitución del estado de derecho con mano dura de ley y Constitución, advirtiendo que de no cumplirse tomarán medidas drásticas coordinadas con Fencomin SRL.

Chavarría advirtió que la tolerancia se ha agotado y que la situación requiere soluciones inmediatas, no solo por la seguridad económica, sino también por la supervivencia de las familias que dependen del sector cooperativista.

“Si no hay acciones concretas en 48 horas, nos veremos obligados a asumir medidas de hecho”, concluyó Chavarría, subrayando que el cooperativismo potosino se mantiene unido y firme frente a la crisis.

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