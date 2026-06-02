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Se registran al menos seis puntos de bloqueos alrededor de la planta Senkata; restringe movilidad de cisternas

En el día 33 de bloqueos en el departamento de La Paz, al menos seis puntos de bloqueo dificultan el ingreso y salida de camiones de garrafas y cisternas de combustible, mientras se mantiene restricción.

Juan Marcelo Gonzáles

02/06/2026 18:12

Agregar Reduno en
Foto: Puertas de la planta de Senkata
El Alto

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En la zona de Senkata, en la ciudad de El Alto, se registran bloqueos en vías principales y alternas, incluyendo la avenida 6 de Marzo, dificultando el tránsito hacia y desde la planta. Al menos seis puntos de bloqueo fueron contabilizados en rutas de acceso estratégicas, afectando la circulación de vehículos y el transporte de combustible.

Duración de bloqueos

Los bloqueos se mantienen hasta promediar las 19:00 horas, que son utilizados para poder movilizar algunas cisternas de combustible y camiones con Gas Licuado de Petróleo (GLP).

Los conductores y vecinos alertan que los bloqueos afectan no solo el abastecimiento de combustible, sino también la movilidad de la población y la operación de comercios y servicios esenciales en la zona.

Las autoridades locales y policiales permanecen monitoreando la situación para garantizar la seguridad y el ingreso de cisterna.

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