La CIDH expresa su preocupación por bloqueos en Bolivia y pide privilegiar el diálogo

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este martes su preocupación por la escalada de la conflictividad social en Bolivia y exhortó al Estado y a los sectores movilizados a priorizar el diálogo como mecanismo para atender las demandas sociales y reducir las tensiones generadas por más de un mes de protestas y bloqueos de carreteras.

Mediante un pronunciamiento oficial, el organismo señaló que las movilizaciones se desarrollan en un contexto de crisis económica y polarización política, marcado por demandas de diversos sectores sociales que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

“La CIDH expresa su preocupación por la escalada de la conflictividad social en Bolivia y hace un llamado al Estado y a todos los sectores involucrados a priorizar el diálogo como vía para atender las demandas sociales y garantizar el ejercicio legítimo del derecho a la movilización en una sociedad democrática”, señala el documento.

La Comisión advirtió que los bloqueos prolongados están generando graves afectaciones al abastecimiento de combustibles, alimentos, medicamentos, oxígeno medicinal y otros servicios esenciales, particularmente en las ciudades de La Paz y El Alto.

Asimismo, recordó que, según datos de la Defensoría del Pueblo, al menos siete personas fallecieron en el contexto de las movilizaciones y bloqueos, mientras que otras 23 resultaron heridas en diferentes hechos registrados durante el conflicto. También manifestó preocupación por las agresiones sufridas por periodistas durante la cobertura de las protestas.

Si bien la CIDH reafirmó que la protesta social constituye una expresión legítima de los derechos de reunión pacífica, libertad de expresión y participación ciudadana, señaló que los bloqueos de vías prolongados pueden afectar gravemente otros derechos fundamentales cuando impiden el acceso a servicios de salud, alimentos o insumos esenciales.

En ese marco, el organismo insistió en que corresponde al Estado facilitar todos los mecanismos de diálogo posibles y promover la coexistencia de los derechos en tensión, recurriendo al uso de la fuerza únicamente como último recurso y bajo criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

La Comisión también instó tanto al Estado como a los manifestantes a adoptar medidas para evitar riesgos a la vida e integridad de terceros, incluyendo la habilitación de corredores humanitarios para el tránsito de ambulancias, personal médico y provisiones indispensables.

Finalmente, la CIDH reiteró su recomendación de fortalecer los espacios de diálogo democrático, intercultural y participativo, incorporando a los sectores movilizados para canalizar las demandas sociales y contribuir a la reducción de la conflictividad en el país.

El organismo reafirmó además su disposición de acompañar al Estado boliviano y a los distintos actores sociales mediante mecanismos de monitoreo y cooperación técnica para contribuir a la protección de los derechos humanos y a la desescalada de las tensiones.

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