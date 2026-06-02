Paz reduce su salario y anuncia que donará parte de los recursos a sectores necesitados

En un anuncio realizado durante la presentación de la nueva Ley de Alivio Tributario en Cochabamba, el presidente Rodrigo Paz informó que reducirá en un 50% su salario y que esos recursos serán destinados a apoyar a sectores vulnerables de la población.

La decisión forma parte de las medidas de austeridad impulsadas por el Gobierno en medio del proceso de reactivación económica y reducción del gasto público.

"Este presidente junto a sus ministros se ha bajado el 50% de su salario. Que quede claro, el 50% del salario de este presidente", afirmó durante el acto.

Según explicó, tras la reducción salarial pasará a percibir aproximadamente Bs 11.500 mensuales, mientras que el monto restante será canalizado mediante un decreto para atender necesidades de sectores que requieran apoyo.

"Desde nuestro salario se hará, mediante un decreto, una donación para sectores que sean necesarios", señaló.

NO AFECTARÁ A LOS FUNCIONARIOS TÉCNICOS

El mandatario aclaró que la medida será asumida únicamente por las máximas autoridades del Ejecutivo y que no alcanzará a los profesionales y técnicos que desempeñan funciones dentro del aparato estatal.

"No vamos a afectar el salario de aquellos buenos técnicos que están dentro del Gobierno. Lo que necesitamos es gente técnica, gente con meritocracia", manifestó.

Asimismo, sostuvo que el ajuste debe comenzar desde los niveles más altos de la administración pública y no trasladarse a los trabajadores que cumplen funciones especializadas.

LLAMADO A LA SOLIDARIDAD

Durante su discurso, Rodrigo Paz también exhortó a otras autoridades, dirigentes y representantes de organizaciones sociales que en anteriores ocasiones anunciaron medidas similares a convertir esos compromisos en hechos concretos.

"Hubo varios que dijeron que se bajarían el salario. Bueno, sigan el ejemplo del Presidente, bájense el 50%, dejen de hacer política, háganlo realidad y sean solidarios con la realidad del pueblo boliviano", expresó.

La declaración fue realizada en el marco de la presentación de la Ley de Alivio Tributario, una norma que busca generar condiciones para la recuperación económica, apoyar a contribuyentes y promover una mayor dinamización de las economías locales.

Con esta medida, el Gobierno busca enviar una señal de austeridad y solidaridad en un contexto económico complejo, asegurando que el esfuerzo debe comenzar por las principales autoridades del Estado.

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