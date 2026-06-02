Detectan que aprehendido con Bs 165 mil tenía contactos con bloqueadores de Parotani

La Policía informó que el hombre aprehendido con más de Bs 165.000 en efectivo durante un control en el sector de Parotani, en Cochabamba, mantenía comunicación con personas vinculadas a los bloqueos que permanecen instalados en esa zona.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Rolando Vera, informó que el operativo se realizó en el puente Parotani, donde efectivos policiales interceptaron una vagoneta conducida por Pascual Ch. V.

Durante la requisa, los uniformados hallaron Bs 165.210 en efectivo dentro del motorizado. Según la autoridad, el conductor mostró nerviosismo durante la intervención y no pudo justificar la procedencia del dinero.

"Al momento de la verificación no logra justificar la cantidad de 165.210 bolivianos que estaba en el interior del vehículo", señaló Vera.

La investigación avanzó con la revisión del teléfono celular del aprehendido. De acuerdo con la Felcc, se constató que mantenía contacto mediante WhatsApp con personas que participan en los bloqueos de Parotani y con otros habitantes del sector.

Investigan a aprehendido con Bs 165 mil por nexos con bloqueadores. Foto: Red Uno

"En el trabajo de registro de su celular se verifica que mantiene contacto con los bloqueadores y distintas personas del lugar", indicó la autoridad policial.

Además del dinero encontrado, durante el conteo se identificaron Bs 220 en billetes presuntamente falsificados.

La Policía presume que los recursos podrían haber estado destinados a financiar las movilizaciones; sin embargo, aclaró que este extremo forma parte de la investigación y lleva a cabo el Ministerio Público.

Con estos elementos, el hombre fue aprehendido y puesto a disposición de la Fiscalía. En las próximas horas se llevará adelante su audiencia de medidas cautelares, donde una autoridad jurisdiccional definirá su situación legal.

Las investigaciones continúan para determinar el origen de los recursos económicos y establecer si existe alguna relación entre el dinero hallado y las movilizaciones que mantienen bloqueadas varias rutas del departamento.

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