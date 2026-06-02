“Vamos a seguir”: deliverys refuerzan patrullajes en barrios y detienen a presuntos delincuentes

Un grupo de deliverys realizó un patrullaje nocturno en el Plan 3000 y asegura haber retenido a presuntos delincuentes que portaban armas blancas.

La iniciativa, impulsada por los propios repartidores, busca reforzar la seguridad en distintos barrios de Santa Cruz ante las constantes denuncias de hechos delictivos.

Roberto Leaños, representante de los deliverys, informó que alrededor de 80 motociclistas participaron del recorrido realizado en el barrio El Recreo, luego de recibir solicitudes de vecinos preocupados por la inseguridad en la zona.

“Los vecinos han pedido que vengamos a hacer patrullaje acá en el barrio El Recreo. En el trayecto hemos encontrado a varias personas, les hicimos requisa y a uno se le encontró un cuchillo, por eso fue llevado ante las autoridades”, señaló Leaños.

Según el dirigente, los patrullajes abarcaron más de 100 barrios y contaron con el respaldo de la población. “En todas las calles que hemos recorrido la gente nos ha aplaudido porque estamos haciendo el trabajo de las autoridades”, afirmó.

Leaños afirmó que continuarán con los trabajos pese a la falta de apoyo de algunas instituciones. “Aunque nos dé la espalda el gobernador, el comandante, nosotros vamos a seguir. No estamos haciendo daño a nadie”, sostuvo.

El representante indicó que los deliverys buscan consolidar una red de vigilancia ciudadana para responder a las denuncias de inseguridad que reciben desde diferentes zonas de la ciudad.

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