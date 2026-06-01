¿Altibajos, dinero y cambios? Esto trae el horóscopo de la primera semana de junio

El inicio de junio llega cargado de movimientos energéticos, sensibilidad y decisiones importantes para los 12 signos del zodíaco, según la lectura astrológica presentada por la guía espiritual Angeluz.

Para Aries, la semana exige control emocional y madurez. “Dejen el berrinche y pongan los pies sobre la tierra”, recomendó, asegurando que es un momento de dejar atrás lo negativo para avanzar con mayor estabilidad. “Aries está preparándose para triunfar nuevamente, pero debe soltar lo que ya no sirve”, afirmó.

En el caso de Tauro, Angeluz destacó una etapa favorable para los negocios y cambios personales. “Es tiempo de iniciar algo nuevo y sacar de tu entorno lo que ya no suma”, dijo. “Personas frescas, nuevas, que te den luz y estabilidad”, añadió.

Para Géminis, el panorama se presenta favorable en lo económico y con posibles viajes. “Vas a lograr un viaje inesperado, incluso si crees que no es posible por dinero”, aseguró. “Primero será un viaje corto familiar y luego uno de negocios muy positivo”, detalló.

Para Cáncer, la influencia de Mercurio retrógrado traerá sensibilidad y confusión emocional en todos los signos, pero especialmente en este. “Vamos a estar más sensibles y pensativos”, explicó. Además, recomendó especial cuidado el 3 de junio. “No dejen que nadie los lastime ese día”, advirtió.

En Leo, la semana se presenta intensa. “Hay mentiras, hay traiciones y energía negativa alrededor”, señaló Angeluz, recomendando fortaleza emocional. “Levántate como siempre lo haces, confía en tu luz y sigue adelante”, agregó.

Virgo entra en una etapa decisiva. “Ya no es momento de analizar tanto, es momento de actuar”, afirmó. Según Angeluz, la clave estará en aprovechar oportunidades sin dudar demasiado. “La suerte está frente a ti, pero debes tomarla”, dijo.

Para Libra, se viene una semana de cansancio y decisiones importantes. “Vas a salir de tu zona de confort”, explicó. Sin embargo, aseguró que detrás del agotamiento llegan nuevas oportunidades. “Si te fortaleces, vas a lograr tu meta”, sostuvo.

En Escorpio, la energía emocional estará muy alta. “Va a ser un miércoles de mucha sensibilidad”, advirtió. Angeluz recomendó calma y enfoque espiritual. “Todo lo que sientes es por la energía del momento, pero debes transmutar y agradecer”, indicó.

Sagitario vivirá días más introspectivos y hogareños. “No vas a querer salir mucho de casa”, señaló. Sin embargo, recomendó equilibrio. “Es bueno compartir en familia, pero también debes salir a enfrentar la vida”, agregó.

Para Capricornio, llega una etapa de cosecha personal. “Ya es momento de recibir lo que sembraste”, afirmó. La guía enfatizó en el bienestar propio. “Es tiempo de ser feliz y dejar la negatividad atrás”, sostuvo.

En Acuario, las noticias son positivas en el plano económico. “Te va a llegar un dinero inesperado, una recompensa”, aseguró Angeluz. Además, resaltó el momento de brillo personal. “Sigue como eres, porque cuando tú brillas, todo a tu alrededor también lo hace”, dijo.

Finalmente, Piscis entra en una semana de fortaleza emocional. “Vas a estar más fuerte que nunca”, destacó. Según Angeluz, es un periodo clave para lograr objetivos personales. “Todo depende de tu energía y de lo que manifiestes”, concluyó.

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