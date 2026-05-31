Difunden supuestas imágenes del meteorito que cayó en Estados Unidos

Un posible meteorito sorprendió a habitantes del norte de Nueva York la madrugada de este sábado, cuando una intensa luz cruzó el cielo cerca de Buffalo alrededor de las 5:15, acompañada de un fuerte destello y una explosión que fue registrada por cámaras de seguridad.

El fenómeno también fue reportado en otras zonas del noreste de Estados Unidos, donde vecinos afirmaron haber visto una bola de fuego y sentido vibraciones en ventanas y estructuras.

Fenómeno se extendió por varios estados

De acuerdo con reportes citados por la Sociedad Americana de Meteoros, un meteoro de aproximadamente un metro de ancho ingresó a la atmósfera alrededor de las 2:30 de la tarde, cerca de la frontera entre Nuevo Hampshire y Massachusetts, al norte de Boston.

El evento generó un doble estruendo que sacudió edificios en Massachusetts y Rhode Island, mientras que testigos desde Delaware hasta Montreal reportaron explosiones, temblores leves o el avistamiento de una luz intensa en el cielo.

Un bólido de gran intensidad

Especialistas explicaron que se trató de un bólido, un tipo de meteoro extremadamente brillante que entra a gran velocidad en la atmósfera y suele desintegrarse antes de impactar la superficie.

Robert Lunsford, especialista del programa de la Sociedad Americana de Meteoros, indicó que el objeto era “más grande que una bola de fuego normal” y que su brillo era comparable al de una estrella fugaz visible incluso en pleno día.

Según estimaciones preliminares, la energía liberada por el fenómeno habría sido equivalente a 300 toneladas de TNT, generando una onda de choque capaz de hacer vibrar ventanas a varios kilómetros de distancia.

Sin impacto confirmado ni actividad sísmica

Aunque numerosos residentes alertaron sobre un posible sismo, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) descartó actividad sísmica en la zona tras revisar los registros de sus sensores.

El portavoz de la entidad, Steve Sobie, confirmó que ningún sismógrafo registró movimientos asociados al evento, descartando un terremoto como causa del estruendo.

Posible desintegración en la atmósfera

Los expertos señalan que es poco probable que el objeto haya impactado la superficie terrestre. Lunsford explicó que la mayoría de estos cuerpos se desintegran completamente durante su ingreso a la atmósfera y, en caso de fragmentos, podrían haber caído en zonas no habitadas o incluso en el océano.

Las autoridades continúan analizando imágenes y videos captados por cámaras de seguridad, satélites y testigos para determinar con mayor precisión la trayectoria y características del fenómeno.

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