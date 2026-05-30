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Impactante accidente en Malasia: motociclista fue embestido por un vehículo tras choque frontal

Tras la colisión, uno de los vehículos involucrados perdió el control y terminó saliéndose de la carretera hacia una zona verde al costado del camino, mientras otro automóvil quedó detenido sobre uno de los carriles.

Cristina Cotari

30/05/2026 16:29

Agregar Reduno en
Klang, Malasia.

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Un motociclista perdió la vida tras verse involucrado en un violento accidente de tránsito ocurrido en la zona de Jalan Bunga Raya Barat, en Klang, Malasia.

De acuerdo con reportes preliminares, el hecho se produjo cuando un automóvil que circulaba presuntamente en sentido contrario y a alta velocidad impactó de frente contra la motocicleta, provocando una fuerte colisión.

Imágenes difundidas del accidente muestran el momento en que el motociclista sale despedido varios metros por el aire tras el impacto, alcanzando una altura considerable antes de caer fuera de la vía.

Tras la colisión, uno de los vehículos involucrados perdió el control y terminó saliéndose de la carretera hacia una zona verde al costado del camino, mientras otro automóvil quedó detenido sobre uno de los carriles.

Testigos señalaron que el choque ocurrió en cuestión de segundos y dejó una escena de gran impacto. Equipos de emergencia llegaron al lugar para atender la situación; sin embargo, el motociclista falleció a causa de la gravedad de las heridas.

Las autoridades locales iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar responsabilidades. De manera preliminar, se analiza la presunta circulación en contramano del vehículo involucrado como una de las posibles causas del hecho.

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