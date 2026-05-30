Narcos del Comando Vermelho fueron enviados a la guerra en Ucrania para entrenarse en tácticas de combate

El conflicto bélico en Europa tomó un giro inesperado y alarmante para la seguridad pública de América Latina. Una investigación de la Subsecretaría de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública de Río de Janeiro reveló que el Comando Vermelho (CV), la mayor organización criminal de dicha región y una de las más poderosas de Brasil, envió a varios de sus integrantes a la guerra entre Rusia y Ucrania con el único fin de recibir entrenamiento militar avanzado y aprender a operar drones de alta capacidad.

De acuerdo con las autoridades brasileñas, la facción delictiva financió los pasajes aéreos y la logística de miembros que no contaban con antecedentes penales. El objetivo era que viajaran bajo la fachada de "voluntarios" al frente ucraniano y, tras adquirir experiencia táctica en zonas de combate, regresaran a Brasil para transmitir esos conocimientos bélicos al resto de la estructura delictiva, según publica TN con datos de AFP.

De las trincheras europeas al Complexo do Alemão

La inteligencia policial ya logró identificar a por lo menos dos sospechosos que combatieron en Ucrania y retornaron directamente al Complexo do Alemão, un importante bastión del Comando Vermelho en la zona norte de Río de Janeiro. Las autoridades descubrieron que, incluso estando en el frente de batalla europeo, estos hombres intercambiaban mensajes con la facción en Brasil para compartir datos sobre estrategias militares y manejo de armamento.

La principal alerta para las fuerzas de seguridad radica en la manipulación de drones agrícolas adaptados para uso bélico. Pablo Sartori, subsecretario de Inteligencia de la Policía Civil carioca, explicó a CNN Brasil que estos aparatos de gran porte tienen un valor cercano a los 20.000 dólares y poseen capacidades alarmantes:

Carga pesada: Pueden transportar hasta 80 kilos, el equivalente a unos 20 fusiles.

Alcance: Tienen la capacidad de volar hasta 12 kilómetros, evitando por completo las rutas terrestres.

Ataque: Aunque iniciaron usándolos para monitoreo, los dispositivos ya fueron modificados para lanzar granadas y explosivos dentro de las comunidades.

La policía sospecha que el grupo busca crear una red logística aérea entre las favelas que controlan para mover armas, municiones y drogas sin el riesgo de pasar por los controles policiales en las calles.

Expansión tecnológica y tensión diplomática con EE. UU.

El Comando Vermelho, que nació en las cárceles de Río de Janeiro a finales de la década de 1970, ya expandió sus operaciones a 25 estados de Brasil, diversificándose en delitos como la minería ilegal de criptomonedas y el control clandestino de servicios de internet. El uso de tecnología en sus filas quedó en evidencia en octubre de 2024, cuando un enfrentamiento de nueve horas con la policía tras el uso de pequeños drones con explosivos dejó más de cien muertos en los complejos da Penha y Alemão.

El alarmante avance de este grupo y del Primeiro Comando da Capital (PCC) llevó a que Estados Unidos los designara oficialmente como organizaciones terroristas internacionales. Esta declaración de Washington provocó una dura y rechazo inmediato por parte del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien acusó al gobierno estadounidense de "jugar con la soberanía" de su país. "No aceptamos que nos traten como si fuésemos un país de segunda categoría", sentenció el mandatario en un acto oficial.

Mientras la tensión política escala, la policía brasileña continúa investigando los nexos financieros y las redes de corrupción política y policial que facilitan el lavado de dinero y la millonaria adquisición de esta tecnología militar por parte del narcotráfico.

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