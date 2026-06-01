Accidente de tránsito frontal en la ruta a Potosí deja múltiples heridos

Un violento accidente de tránsito se registró este lunes en la carretera que conecta Agua Castilla con Potosí, dejando un saldo de cuatro personas heridas. La Dirección Provincial de Tránsito acudió al lugar del siniestro a la altura de La Toma tras recibir llamadas de auxilio de varios transeúntes.

Imprudencia y alta velocidad

El informe preliminar de la División de Accidentes señala que una volqueta invadió el carril contrario presuntamente por exceso de velocidad. Esta maniobra provocó una colisión frontal directa contra una vagoneta de color plata en la que viajaban las víctimas.

Foto: Comando de la Policía de Potosí.

"Se pudo evidenciar que la volqueta circulaba por la carretera Potosí – Porco y, al llegar a La Toma, llega a invadir la vía para posteriormente colisionar", detalla el informe de las autoridades policiales.

Los heridos fueron identificados como Néstor Llanque Choque, Flavio Mamani Choque, Benito Rodríguez Carbajal y Alfredo Choque Flores. Todos ellos fueron evacuados de emergencia hacia el centro de salud de Agua Castilla con un diagnóstico médico que aún permanece por determinar.

Detalles de la investigación

Respecto a los conductores, los exámenes de alcoholemia resultaron completamente negativos para ambos implicados en el hecho. Sin embargo, se constató que el conductor de la volqueta, un joven de 19 años, circulaba sin portar su respectiva licencia de conducir.

Mira la programación en Red Uno Play