Can macheteado escapa de Pofoma y es buscado con urgencia en Cochabamba

Una intensa búsqueda se desplegó en el municipio de Cercado para dar con el paradero de un perro que presenta graves heridas de machete en su lomo. El animal, que había sido rescatado en Quillacollo, logró escapar saltando de la camioneta de la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (POFOMA) cuando era trasladado de emergencia a una veterinaria.

El incidente impidió que ambos canes rescatados recibieran atención simultánea, por lo que el personal médico solo pudo intervenir quirúrgicamente a uno de ellos.

El escape en plena Avenida Heroínas

Según el reporte oficial, los animales habían sido capturados y sedados previamente en Quillacollo por el personal de Zoonosis. Sin embargo, la dosis no fue suficiente para contener el dolor y el estrés del viaje.

"Al trasladarlos a Cercado, uno de ellos ha reaccionado y en el movimiento ha saltado del vehículo en la avenida Heroínas. Hemos procedido a perseguirlo para poder agarrarlo... lamentablemente no han sido sedados completamente y eso ha sido lo que nos afectó para el trabajo", informó compungido Lech Guizada, responsable de POFOMA.

Características del can buscado

Las autoridades y activistas piden a la población máxima alerta para identificar al animal, cuyo estado de salud es sumamente delicado. El perrito responde a las siguientes características:

Color: Pelaje amarillo.

Señas particulares: Tiene dos grandes cortaduras en el lomo y cerca de la zona de la cola , producto de las agresiones con machete.

Dimensión de las lesiones: Son heridas cortantes profundas de aproximadamente 10 centímetros cada una.

Comportamiento actual: Se encuentra visiblemente asustado, estresado y desorientado, al estar en un municipio (Cercado) que no conoce.

La situación pone en riesgo inminente la integridad y la vida del can, ya que las heridas expuestas pueden infectarse rápidamente. POFOMA y las agrupaciones de defensa de los animales piden a la ciudadanía que, en caso de divisar al perrito, no intenten atraparlo de forma brusca para evitar que huya, y den aviso inmediato a las autoridades para que pueda ser intervenido quirúrgicamente a la brevedad posible.

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