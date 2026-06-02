Tensión en K’ara K’ara: vecinos instalan vigilia e impiden ingreso de basura pese a fallo judicial

Momentos de alta tensión se vivieron este martes en la zona de K'ara K'ara. Un grupo de vecinos instaló una vigilia en las puertas del relleno sanitario, bloqueando por completo el ingreso de los camiones de la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA), en abierto desacato a una reciente resolución del Tribunal Agroambiental.

A mediodía de hoy, camiones cargados de residuos intentaron ingresar al vertedero para dar cumplimiento a la orden judicial. Sin embargo, aproximadamente 30 vecinos se apostaron en la calle de acceso principal, impidiendo el paso de la maquinaria.

Al ser cuestionados sobre las negociaciones previas, los manifestantes aseguraron de forma contundente que los dirigentes que aceptaron el ingreso de los desechos ya no los representan, desautorizando cualquier acuerdo firmado a sus espaldas.

El argumento municipal vs. la postura vecinal

Funcionarios de la Alcaldía de Cochabamba se trasladaron hasta el lugar para intentar persuadir al grupo y explicar el alcance de la determinación legal.

La postura de la Alcaldía: Los funcionarios explicaron que el ingreso de la basura no es permanente . Detallaron que la resolución del Tribunal Agroambiental autoriza de manera excepcional el depósito de más residuos con el único objetivo técnico de cerrar definitivamente las celdas 2 y 3 del lugar.

La postura de los vecinos: Los movilizados aseguraron que no acatarán la orden judicial bajo ninguna circunstancia y exigieron de forma unánime la presencia inmediata del alcalde para instalar una mesa de diálogo directa.

Con el paso de las horas, más comunarios se están aglomerando en el sector, lo que provocó que la tensión aumente considerablemente entre los manifestantes y el personal municipal intentando destrabar el conflicto.

Hasta el cierre de esta nota, los carros basureros continúan varados en las inmediaciones a la espera de garantías para poder realizar su trabajo, mientras el riesgo de un enfrentamiento se mantiene latente.

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