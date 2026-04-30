K’ara K’ara: Se agota el tiempo para el botadero que marcó la historia de Cochabamba

La historia de la gestión de residuos en Cochabamba llega hoy a un punto de no retorno. A las 24:00 horas, el relleno sanitario de K’ara K’ara deberá dejar de recibir basura de forma definitiva. Tras casi cuatro décadas de funcionamiento, el vertedero que se convirtió en el epicentro de las crisis sociales de la región cierra sus puertas bajo una presión judicial y social sin precedentes.

Un legado de conflicto y promesas

Desde su apertura en 1987, K'ara K'ara ha sido mucho más que un depósito de desechos. Lo que inició como un terreno rural de 40 hectáreas terminó devorado por el crecimiento urbano, transformándose en un símbolo de promesas incumplidas:

El impacto social: Solo entre 2020 y 2023, se registraron 27 bloqueos en sus ingresos. Para los vecinos de la zona, el botadero fue la única herramienta de presión para exigir servicios básicos.

La carga ambiental: El relleno ha procesado diariamente entre 60 y 70 toneladas de residuos, una cifra que hoy busca un nuevo destino.

Incertidumbre y vigilias a medianoche

A pesar de la contundencia de la disposición judicial, el ambiente en las inmediaciones del relleno es de máxima alerta. Los vecinos han manifestado que no confían en un cierre voluntario, por lo que instalarán vigilias permanentes desde la madrugada de este viernes para asegurar que ningún camión basurero vuelva a cruzar el ingreso.

Por su parte, el silencio del municipio y de la empresa recolectora hasta el cierre de esta edición genera incertidumbre. Aunque se sabe que el plan futuro contempla el compostaje y la industrialización, no hay claridad sobre dónde se depositará la basura mañana mismo.

"Entiendo que se han tomado previsiones, pero este cierre técnico necesita tiempo para encaminar y resolver las condiciones del suelo. Lo que es innegable es que la disposición de no ingresar más residuos es de cumplimiento obligatorio", indicaron fuentes cercanas al proceso.

El desafío del "día después"

A partir de este 1 de mayo, Cochabamba se enfrenta al reto de implementar un sistema sostenible. El éxito de esta transición dependerá de tres pilares:

Industrialización: División real del proceso en compostaje y clasificación. Remediación: Inicio del cierre técnico para mitigar los daños ambientales acumulados desde 1993. Nueva logística: El traslado inmediato de los desechos a los nuevos puntos estratégicos de la ciudad sin colapsar el servicio de limpieza.

Hoy se cierra un capítulo de casi 40 años marcados por el olor a desperdicios y la protesta social. La pregunta para todos los cochabambinos es si, finalmente, la solución llegará a la par del cierre.

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