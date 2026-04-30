La calma en el aeropuerto de Trinidad se vio interrumpida por una alerta crítica proveniente de la torre de control. Una aeronave reportó fallas mecánicas en pleno vuelo, activando de inmediato a los equipos de emergencia.

El despliegue fue inmediato y contó con la participación de diversas unidades especializadas en rescate. Bomberos de la Policía, voluntarios y personal de Naabol se posicionaron estratégicamente para enfrentar cualquier eventualidad durante el aterrizaje.

Coordinación y Respuesta Inmediata

El personal de socorro destacó la importancia del trabajo conjunto para mitigar los riesgos latentes. "Recibimos la alerta desde la torre del aeropuerto hacia Bomberos de la Policía y luego se nos informó a nosotros para estar atentos", explicó uno de los efectivos de bomberos en el lugar.

La presencia de carros bomberos en la pista fue fundamental para brindar soporte técnico y humano ante la emergencia. "Nos apersonamos con todo el equipo y el carro bombero para reforzar el apoyo a los bomberos de Naabol, en una tarea de ayuda mutua ", añadió uno de los bomberos.

Final sin Tragedia

Tras momentos de alta tensión, la aeronave logró tocar tierra de manera controlada y sin registrar heridos. "Gracias a Dios no pasó a mayores; el avión asentó bien y los pasajeros han bajado en buenas condiciones", informó el rescatista con visible alivio.

Ahora, la investigación queda en manos de las entidades competentes para esclarecer el origen del fallo técnico. "Toda la información detallada será proporcionada por las autoridades correspondientes del aeropuerto y de la aerolínea", concluyó el efectivo tras finalizar el operativo.

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