A pocas horas del feriado largo por el Día del Trabajo, comerciantes de los principales centros de abasto de Santa Cruz de la Sierra aseguraron que la atención será normal y que está garantizado el abastecimiento de productos de primera necesidad.

Desde el Mercado Abasto, Jhonny Quiñones, presidente de la Asociación 21 de Julio, informó que los puestos permanecerán abiertos y trabajando con normalidad durante la jornada festiva.

“El mercado, como es de bien saber, no se cierra. Seguimos trabajando, somos gremiales que le echamos el hombro a este país y a este departamento. Mañana el abastecimiento es normal”, manifestó.

Asimismo, remarcó que no existe riesgo de escasez y que la población podrá encontrar productos con normalidad.

“No hay desabastecimiento. Tenemos los productos listos para proveer a la población, tanto en carne como en abarrotes, cereales y verduras”, agregó.

Mientras tanto, decenas de ciudadanos acudieron al mercado para adelantar sus compras y organizar reuniones familiares o laborales por la fecha conmemorativa.

“Comprando carne para mañana porque el primero de mayo hay que festejar a los trabajadores”, comentó una compradora.

Otros vecinos señalaron que aprovecharán la jornada para compartir un almuerzo especial.

“Un churrasquito con la gente que trabaja conmigo, arrocito y su yuca, por el Día del Trabajo”, expresó un ciudadano.

Otra familia indicó que preparará carne de cerdo al horno para celebrar la ocasión.

“Estamos comprando chanchito para ponerlo al horno. Tiene que ser con yuca. Hay que festejar, felicidades a todos los trabajadores”, señaló otro vecino.

De esta manera, los mercados cruceños se alistan para una jornada con movimiento comercial y celebraciones en homenaje a los trabajadores.

Mira la programación en Red Uno Play