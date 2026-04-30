Cochabamba: joven lucha por su vida tras grave accidente; familia pide apoyo económico

La familia de Deymar Ledezma, de 23 años, solicita apoyo económico urgente para cubrir los gastos médicos, luego de que el joven quedara en estado crítico tras sufrir un violento accidente de tránsito en la ciudad de Cochabamba.

El hecho ocurrió cuando el joven, que se trasladaba en su motocicleta, fue embestido por un minibús del transporte público. Tras el impacto, el conductor del vehículo se dio a la fuga, según el relato de la familia.

Deymar permanece internado en estado delicado, mientras los gastos hospitalarios ya superan los 60 mil bolivianos, monto que la familia no puede cubrir.

“Los gastos superan los 60 mil bolivianos, no tengo plata, estamos gastando mucho”, relató su madre entre lágrimas, mostrando las recetas médicas y documentos de atención.

La madre del joven denunció que el conductor del minibús no se hizo cargo de los gastos y, pese a haber prometido ayuda, no cumplió.

“Ese caballero está feliz caminando, no lo han metido a la cárcel. Lo hemos encontrado borracho en su casa. Dijo que iba a pagar, pero no lo hizo. Solo mandó a su esposa y ella vino de manera agresiva”, afirmó.

Un joven trabajadorLa familia señala que Deymar era el principal sustento del hogar y ayudaba económicamente a su madre y a su hermano menor.

“Mi hijo estaba trabajando, me ayudaba a mí y a su hermanito para que pueda estudiar”, agregó la madre.

El caso ya fue denunciado ante la Fiscalía, mientras la familia espera avances en las investigaciones para establecer responsabilidades por el accidente.

Pedido de ayudaAnte la difícil situación, la familia solicita colaboración solidaria para cubrir los gastos médicos y salvar la vida del joven.

Las personas que deseen ayudar pueden comunicarse al: 60739629.

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