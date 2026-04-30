Recapturan a acusado por narcotráfico tras fuga en Sacaba

Un ciudadano peruano acusado por el delito de tráfico de sustancias controladas fue recapturado en las últimas horas en inmediaciones del puente Antezana, luego de haberse fugado mientras cumplía detención domiciliaria en el municipio de Sacaba.

Según el informe preliminar, el sujeto habría escapado durante la madrugada de este jueves, lo que activó un operativo de búsqueda e inteligencia por parte de la Policía.

Tras el despliegue, efectivos lograron ubicarlo y proceder a su recaptura en el sector del puente Antezana, punto donde fue interceptado sin resistencia.

El aprehendido fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Sacaba, donde permanece detenido a la espera de su situación legal. Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer las circunstancias de su fuga.

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