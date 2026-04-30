Investigan mensaje de amenaza en colegio de Cochabamba y reprograman clases

Un hecho que generó preocupación se registró en una unidad educativa de la zona norte de Cochabamba, luego de que la noche del miércoles se encontrara un mensaje con una amenaza de tiroteo en uno de los baños del establecimiento.

“Mañana tiroteo, no vengan”, decía el texto escrito, lo que encendió las alertas de la dirección del colegio.

Ante la situación, las autoridades educativas decidieron:

Otorgar licencia a los estudiantes

Reprogramar las actividades escolares

Suspender la jornada en la que estaban previstos exámenes del primer trimestre

Operativo e investigación

El caso motivó la rápida intervención de la Policía, que desplegó un operativo en el lugar para verificar la situación y garantizar la seguridad.

Asimismo, personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia se hizo presente en la unidad educativa.

Las autoridades realizaron una inspección del ambiente donde fue hallado el mensaje y actualmente analizan el hecho para determinar su origen y veracidad.

Hasta el momento no se ha identificado a los responsables ni se han confirmado riesgos reales, pero el caso continúa en investigación.

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