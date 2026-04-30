Alarma en Cochabamba: denuncian violento ataque en ciclovía a ciudadana brasileña

Un nuevo hecho de violencia registrado en la ciclovía de la zona norte de Cochabamba encendió la alarma sobre la seguridad de la comunidad brasileña. La víctima, una ciudadana de ese país, denunció que fue atacada por un hombre que intentó agredirla sexualmente, en un episodio que calificó como “momentos de terror”.

Relato de la víctima

La mujer contó que el agresor la interceptó y, pese a su resistencia, la golpeó en distintas partes del cuerpo mientras intentaba someterla.

“Me dio muchos golpes en el oído, me presionó el cuello, me golpeó en los brazos y en las piernas. Intentaba abrirme de cualquier modo para violentarme sexualmente. Estaba llena de sangre”, relató.

Según su testimonio, otra mujer que pasaba por el lugar comenzó a gritar, lo que no detuvo al atacante. “Incluso así, él seguía intentando violentarme”, afirmó. La víctima también señaló que la Policía llegó al lugar, pero no logró aprehender al agresor, quien incluso habría enfrentado a los efectivos antes de escapar.

Denuncian escalada de violencia

Desde la comunidad brasileña en Cochabamba, su representante Inae advirtió que este no es un hecho aislado. Aseguró que en las últimas semanas se registraron múltiples casos de violencia contra ciudadanos brasileños.

“Hace tres semanas otra brasileña fue atacada y violada por varios hombres. Fue golpeada brutalmente y el caso quedó sin sanción”, denunció.

Asimismo, indicó que se han reportado asaltos, agresiones físicas e incluso intentos de secuestro en zonas como Cala Cala, donde personas sospechosas merodean en vehículos.

Falta de respuesta y pedido de protección

La dirigente cuestionó la respuesta de las autoridades. “La Policía no nos está ayudando, no contesta las llamadas y ya no tenemos a quién acudir. Esto está empeorando”, expresó.

En la misma línea, el abogado de la comunidad, Juan Carlos Salinas, informó que se formalizó una denuncia por el caso reciente y advirtió sobre una “escalada de violencia” que incluye robos, abusos sexuales, toques impúdicos e intentos de secuestro.

Casos sin sanción

Salinas también señaló que una de las víctimas de violación decidió abandonar Bolivia junto a su familia ante la falta de apoyo. Además, criticó la actuación policial en el caso más reciente.

Inseguridad persistente

El ataque ocurrido en la ciclovía vuelve a poner en evidencia la inseguridad en esta zona concurrida de Cochabamba, donde vecinos y ciudadanos extranjeros piden mayor presencia policial, acciones concretas y justicia para las víctimas.

La comunidad brasileña exige garantías para su seguridad y una respuesta efectiva de las autoridades ante el incremento de hechos delictivos.





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